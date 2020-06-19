#игрынапк #вочтопоиграть #игры

5 Лучших Бесконечных Игр на ПК (18+)

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Premiered Jun 19, 2020

Надоели обычные игры для PC? Попробуйте одну из бесконечных игр из нашего списка. И да, в нем нет корейских MMORPG, онлайн-шутеров и королевских битв.

0:00 Начало
0:22 Космические приключения
1:28 Вечная GTA
2:18 Психологический детектив
3:42 Minecraft
4:33 Постапокалиптический шутер

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#игрынапк #вочтопоиграть #игры #Disco Elysium #GTA5 #Minecraft #NoMan’sSky #The Division2 #игрыдляпк #топ-5игр #бесконечныеигры

  • Game

    • Grand Theft Auto V
    • 2013
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