РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗВОД. Касается каждого

Published on Mar 8, 2020

28-летняя многодетная мама из Черниговской области Людмила Кузьма уже около года не может добиться развода с мужем. Людмила познакомилась со своим мужем, когда ей было 17. Степан и Людмила переехали жить к мужу в Закарпатье, но отношения резко испортились с появлением первенца. По словам многодетной мамы, издевательства продолжались более десяти лет. После очередной сцены, Людмила решилась собрать вещи и с тремя детьми уехать в Черниговскую область к маме. Сегодня многодетная мама приедет в студию «Касается каждого», чтобы откровенно рассказать о том, что ей пришлось пережить за годы семейной жизни. Впервые за долгое время Людмила решилась на встречу с некогда близкими людьми, чтобы получить разрешение на развод.

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Канал Андрея Данилевича - телеведущего рейтинговой программы «Касается каждого», которая выходит на телеканале «Интер». На канале публикуются материалы из жизни известного ведущего, а также уникальные сюжеты с его участием.

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