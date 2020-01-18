Салат с кальмарами / Кальмар с яичным блином

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Готовим салат с кальмарами и яичным блином.
Ингредиенты:
Вареный кальмар
Морковь
Огурец
Яйцо
Сыр
Майонез
Соль
Нарезаем вареный кальмар, огурец, морковь, огурец, натираем сыр. Далее взбиваем сырое яйцо и выпекаем блин, ждем пока остынет и нарезаем. Соединяем все ингредиенты, добавляем майонез и перемешиваем.
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