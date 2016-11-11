Published on Nov 11, 2016

Можете звать меня папой (2016). Мелодрама, комедия.

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Павел заведует детским садом, он обожает детей, а они – его. Да и в личной жизни у молодого человека всё прекрасно: избранница Вера отвечает ему полной взаимностью. И вот наступает момент, когда пора знакомиться с родителями невесты. Мамы у Веры нет, она давно умерла. Отец пару лет назад переехал из шумного города в небольшой дачный посёлок. Знакомство с потенциальным тестем проходит без осложнений, но внезапно жених предлагает Вере расстаться. Девушка пытается разобраться в ситуации. Расследование Веры приводит к неожиданным результатам: её отец – уголовник...

Название: Можете звать меня папой

Жанр: мелодрама, драма.

Страна: Россия

Режиссер: Анарио Мамедов

Сценарист: Юлия Шалимова

Оператор: Алексей Стрелов

Композиторы: Иван Бурлачко-Шумидуб

Продюсеры: Илона Лакоба, Армен Давитян

Актеры: Анна Каменкова, Юрий Стоянов, Анастасия Задорожная, Роман Полянский, Сергей Букреев и другие.

Производство: ООО "Маурис Филм"

Премьера: 11 ноября 2016 (ТВЦ)



https://youtu.be/PiXA3Lo-01M

Можете звать меня папой (2016). Мелодрама, комедия, новинка