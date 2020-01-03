ВОЗЬМУ ФОЛЬГУ И КУРИНОЕ ФИЛЕ И СДЕЛАЮ РУЛЕТ-КОЛБАСУ САМА🚥МОЙ ОТВЕТ СВЕТОФОРУ🚦

Published on Jan 3, 2020

✔️ингредиенты:

куриное филе 800г (бедро без костей и хрящей)

желатин быстрорастворимый 3 ст.л.

зелень - несколько веточек

чеснок - 4-5 зубч измельчить (или сухой из пакетика)

сушеный перец сладкий (приправа) - не обязательно

можно добавить паприку, перец чили, черный молотый перец

соль 1-1,5 ч.л.

1️⃣ филе проверить на отсутствие хрящиков и сухожилий

2️⃣ добавить к мясу сухой желатин, изм.чеснок, приправы, соль, отставить на 30 мин.

3️⃣ выложить на фольгу или пищевую пленку, скрутить фольгу, защипнуть края, придать форму колбас; длину формируем по длине диаметра кастрюли.

4️⃣ положить в кастрюлю, налить воды и варить в кастрюле 1,5 ч на медленном огне.

5️⃣ полностью остужаем, снимаем фольгу или пленку и нарезаем.

Приятного аппетита!!

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