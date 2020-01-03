ВОЗЬМУ ФОЛЬГУ И КУРИНОЕ ФИЛЕ И СДЕЛАЮ РУЛЕТ-КОЛБАСУ САМА🚥МОЙ ОТВЕТ СВЕТОФОРУ🚦

✔️ингредиенты:
куриное филе 800г (бедро без костей и хрящей)
желатин быстрорастворимый 3 ст.л.
зелень - несколько веточек
чеснок - 4-5 зубч измельчить (или сухой из пакетика)
сушеный перец сладкий (приправа) - не обязательно
можно добавить паприку, перец чили, черный молотый перец
соль 1-1,5 ч.л.
1️⃣ филе проверить на отсутствие хрящиков и сухожилий
2️⃣ добавить к мясу сухой желатин, изм.чеснок, приправы, соль, отставить на 30 мин.
3️⃣ выложить на фольгу или пищевую пленку, скрутить фольгу, защипнуть края, придать форму колбас; длину формируем по длине диаметра кастрюли.
4️⃣ положить в кастрюлю, налить воды и варить в кастрюле 1,5 ч на медленном огне.
5️⃣ полностью остужаем, снимаем фольгу или пленку и нарезаем.
Приятного аппетита!!
рулеткуриный#колбасакуриная#светоформосква#типтоптв#магазинсветофор#блюдоизкурицы
🌸КАК МЕНЯ НАЙТИ:
✔️почта для сотрудничества tiptopdela@gmail.com
✔️группа ВК https://vk.com/club114787068
✔️я в ВК https://vk.com/id318570959
✔️instagram tip_top_tv
https://www.instagram.com/tip_top_tv/
***
🎁ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ:
Получайте как и я кэшбэк с покупок во всех интернет-магазинах, программа ЛетиШопс: https://goo.gl/5z8D95
***