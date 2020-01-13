СУПЧИК ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ ЗА 15 МИНУТ!

Published on Jan 13, 2020

Сегодня будем готовить суп, который отлично подойдет для худеющих! Для рецепта возьмем очень простые продукты, а на всё приготовление уйдет всего 15 минут.



Для этого супа нам потребуется:

— Филе куриного бедра: 300 гр

— Зелёная стручковая фасоль: 100 гр

— Яйцо: 3 шт

— Помидор: 1 шт

— Чеснок: 2 зубчика

— Соль и перец



В кастрюлю наливаем полтора литра воды и ставим на огонь. Куриное мясо промываем и нарезаем на небольшие кубики. Когда вода закипит, добавляем соли, перца и закидываем вариться курицу. Помидор разрезаем пополам, на крупной тёрке измельчаем его прямо в суп. Сюда же закидываем зелёную фасоль и мелко нарезанный чеснок. 3 яйца разбиваем в миску, взбиваем вилкой и постепенно вливаем яйцо в кипящую воду. Суп варим 15 минут с того момента, как мы закинули курицу вариться.



Всего здесь мы получим примерно 60 гр белка, 35 гр жиров и 10 гр углеводов, что составляет 595 ккал. Весит вся эта порция супа для похудения 2000 гр и на 100 гр здесь приходится 3 гр белка, 1,5 гр жиров и 0,5 гр углеводов, что составляет 30 ккал.



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