Быстрее просто не бывает! Пышные Беляши на Кефире

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Беляши на кефире. Получаются вкусные, пышные и сочные. Тесто готовится на кефире очень быстро и без дрожжей, и не нужно ждать, когда тесто поднимется, можно сразу приступать к приготовлению.
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Рецепт:
Тесто: (на 12 беляшей)
Кефир -250 мл.
Яйцо -1шт.
Соль -1/2ч.л.
Сода -1/2ч.л.
Сахар -1ст.л.
Растительное масло – 20 мл.
Мука -400-420гр.
Для начинки:
Фарш -400гр.
Луковица -1шт.
Чеснок -2зуб.
Соль -1/2ч.л.
Черный перец –по вкусу
Кефир -2ст.л.
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