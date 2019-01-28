Быстрее просто не бывает! Пышные Беляши на Кефире

Published on Jan 28, 2019

Беляши на кефире. Получаются вкусные, пышные и сочные. Тесто готовится на кефире очень быстро и без дрожжей, и не нужно ждать, когда тесто поднимется, можно сразу приступать к приготовлению.

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Рецепт:

Тесто: (на 12 беляшей)

Кефир -250 мл.

Яйцо -1шт.

Соль -1/2ч.л.

Сода -1/2ч.л.

Сахар -1ст.л.

Растительное масло – 20 мл.

Мука -400-420гр.



Для начинки:

Фарш -400гр.

Луковица -1шт.

Чеснок -2зуб.

Соль -1/2ч.л.

Черный перец –по вкусу

Кефир -2ст.л.



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