Гимнаст НАГОРНЫЙ: лунатит, делает домашнее сальто, троллит жену и приготовил конкурс | «Один дома»

Один Дома
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Published on May 29, 2020

Сегодня в «Один дома» – гимнаст и многократный чемпион мира Никита Нагорный, который крутит сальто и выполняет сложные прыжки везде, и даже на домашнем ковре во время карантина. В новом выпуске мы увидим, как Никита троллит жену гимнастку Дарью Спиридонову (и играет с ней в «маленькую бытовую игру»), тренирует Маркова на диване, рассказывает про опасные районы Ростова-на-Дону, фламинго на постельном белье и любовь к футболу.

А также проводит конкурс – вы можете выиграть набор одежды и персональную тренировку с чемпионом!

Канал «Квиз Who Is»: https://www.youtube.com/channel/UCYTE...
Инста Маркова: https://www.instagram.com/amigomarkov/
Канал Нагорного: https://www.youtube.com/channel/UCSwY...
Соцсети Sports.ru: https://www.instagram.com/sportsru/
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Интервью у Никиты Нагорного брал я – Женя Марков со Sports.ru. В шоу «Один дома» я общаюсь со спортсменами за жизнь: домашнем стиле, домашних животных, домашних салатах с тунцом и тренировках.

Сидим дома (еще пока), смотрим «Один дома»!

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