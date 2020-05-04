#бебуришвили #шихман #апоговорить

Андрей Бебуришвили о Пако, ориентации, дикпиках, девушках на ночь и шоу «Холостяк» // А поговорить?

А поговорить?
1.02M
1,121,731 views

Transcript

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Published on May 4, 2020

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01:18 - Откуда взялся Пако?
06:33 - О рассылке дикпиков
11:41 - О разнице между сексом по любви и сексом ради секса
13:13 - О плюсах холостяцкой и семейной жизни
15:23 - О гомофобии
18:55 - Откуда пошли разговоры про ориентацию?
20:43 - В каком состоянии легче шутить?
22:49 - О любви русского Youtube к "мясу" и "крови"
28:05 - Что ты чувствуешь, когда в "Прожарке" говоришь человеку правду в глаза?
29:40 - Кого "прожаривать" было сложнее всего?
34:02 - О проблеме "актуального" юмора
36:55 - Есть ли страх из-за собственных шуток?
39:20 - О главной проблеме русского зрителя
44:55 - Об отказе от карьеры врача и жизни в тени дедушки
47:42 - О конфликтах и разводе родителей
53:51 - О переживаниях из-за неудач
57:07 - Когда ты в последний раз говорил себе, что ты полное гавно?
1:00:30 - О том, почему не называет имени своей девушки

Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых неожиданных гостей! А поговорить?..
НАМ РАССКАЖУТ ВСЕ!

#бебуришвили #шихман #апоговорить #пако #интервью

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Instagram Ирины Шихман: https://www.instagram.com/irinashikhman/
За логотипом и фирменным стилем к Борису Казачкову https://www.instagram.com/boris.kazac...

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