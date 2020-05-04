Андрей Бебуришвили о Пако, ориентации, дикпиках, девушках на ночь и шоу «Холостяк» // А поговорить?

Published on May 4, 2020

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01:18 - Откуда взялся Пако?

06:33 - О рассылке дикпиков

11:41 - О разнице между сексом по любви и сексом ради секса

13:13 - О плюсах холостяцкой и семейной жизни

15:23 - О гомофобии

18:55 - Откуда пошли разговоры про ориентацию?

20:43 - В каком состоянии легче шутить?

22:49 - О любви русского Youtube к "мясу" и "крови"

28:05 - Что ты чувствуешь, когда в "Прожарке" говоришь человеку правду в глаза?

29:40 - Кого "прожаривать" было сложнее всего?

34:02 - О проблеме "актуального" юмора

36:55 - Есть ли страх из-за собственных шуток?

39:20 - О главной проблеме русского зрителя

44:55 - Об отказе от карьеры врача и жизни в тени дедушки

47:42 - О конфликтах и разводе родителей

53:51 - О переживаниях из-за неудач

57:07 - Когда ты в последний раз говорил себе, что ты полное гавно?

1:00:30 - О том, почему не называет имени своей девушки



Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых неожиданных гостей! А поговорить?..

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За логотипом и фирменным стилем к Борису Казачкову https://www.instagram.com/boris.kazac...