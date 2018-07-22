Published on Jul 22, 2018

Не выкидывайте стебли укропа! Их можно использовать. Для моего рецепта нужно совсем не много:

стебли укропа

соль

чеснок

растительное или оливковое масло

немного лимонного сока



Хранить его можно долго в холодильнике.



Ссылка на краткий обзор ручной соковыжималки, купленной в Фикс Прайсе https://youtu.be/s_K2MBEtcZw





Всем приятного аппетита и солнечного радостного лета!



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В видео использована Композиция "Beach Party - Islandesque", которая принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).

Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....

Исполнитель: http://incompetech.com/