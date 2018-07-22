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Не выкидывайте стебли укропа! Их можно использовать. Для моего рецепта нужно совсем не много:
стебли укропа
соль
чеснок
растительное или оливковое масло
немного лимонного сока
Хранить его можно долго в холодильнике.
Ссылка на краткий обзор ручной соковыжималки, купленной в Фикс Прайсе https://youtu.be/s_K2MBEtcZw
Всем приятного аппетита и солнечного радостного лета!
***
В видео использована Композиция "Beach Party - Islandesque", которая принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....
Исполнитель: http://incompetech.com/
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