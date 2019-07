Published on Jul 7, 2019

Does Yui Hasegawa’s goal for Japan against the Netherlands get your vote for Hyundai #GoaloftheTournament? Head over to FIFA.com to cast your vote: https://www.fifa.com/womensworldcup/v...



More FIFA Women’s World Cup highlights: https://www.youtube.com/playlist?list...



👉 http://www.youtube.com/fifa

👉 https://www.facebook.com/fifawomenswo...

👉 https://twitter.com/FIFAWWC

👉 http://www.instagram.com/fifaworldcup

👉 http://www.fifa.com