Beipanjiang Bridge Shuipan水盘高速北盘江大桥

Published on Sep 13, 2019

Beipanjiang Bridge Shuipan is a consecutive box girder rigid frame bridge with hollow abdomen,the first of this kind in the world. Main span 290m,pier 176m,245m high from deck to water:

It's main span will be surpassed by 300m span Ganxi Bridge:

and 292m span Yunnanzhuang bridge:

Beipanjiang Bridge Shuipan is one of the 8 high bridges cross Beipanjiang River in western Guizhou province.



水盘高速北盘江大桥是一座空腹连续钢构桥,这种结构结合了连续钢构和拱桥的优点,为世界首创:

主跨290米,桥墩高176米,桥面距离水面高245米。因为是首创桥型,当然也是目前世界最大的:

位于贵州水城县,是横跨北盘江的八座超高桥之一。

后年将被同类型主跨300米的甘溪特大桥超过。干溪特大桥位于贵州贵定。2车道,在贵黄高速贵定连接线上,不在高速公路主线,已经开工两年:

另有五来高速鹤峰东段云南庄特大桥也有292米主跨,建成后北盘江水盘高速桥将退居第三,那座还没开工。在湖北鹤峰县城旁边,现有的二级公路云南庄拱桥背后:

甘溪大桥桥面高250米,云南庄特大桥230米左右。这三座桥跨度、高度、外形相当类似。