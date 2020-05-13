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Привет, готовлю ПП Куриный пирог с грибами, ПП обед. ПП Заливной пирог с курицей. Очень вкусный пирог, советую попробовать, я кстати впервые на него использовала полбовую муку, и хочу сказать не плохо вполне, но вы можете брать любую другую полезную муку, овсяная мне кажется отлично сюда впишется.
Игредиенты:
Филе куриное-250г
Шампиньоны- 170г
Зелёный лук
Сыр легкий-60г
Тесто:
Мука цельнозерновая-30г
Йогурт натуральный-150г
Яйца-3шт.
Соль по вкусу
КБЖУ НА 100г к 145/б 7,34/ж 6,36/у 14,70.
Так-же рекомендую посмотреть:
1). Пирог мясной из цельнозерновой муки на кефире. Диетический рецепт мясного пирога- https://youtu.be/w8V4o-slIU8
2). ПП пирог с сёмгой и брокколи. Ржаной пирог. Ну очень вкусный рыбный пирог .- https://youtu.be/xMNrsE3cF6k
3). ПП Пирог из индейки. Мясной пирог.- https://youtu.be/lkIwddBXh7w
4.)Мясной пирог с индейки. Диетический рецепт. Пп пирог .- https://youtu.be/JPi2CbgbzSU
5). ПП Кабачковый пирог. Диетический ужин.- https://youtu.be/gecb3opLjoc
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