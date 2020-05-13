Published on May 13, 2020

Привет, готовлю ПП Куриный пирог с грибами, ПП обед. ПП Заливной пирог с курицей. Очень вкусный пирог, советую попробовать, я кстати впервые на него использовала полбовую муку, и хочу сказать не плохо вполне, но вы можете брать любую другую полезную муку, овсяная мне кажется отлично сюда впишется.



Игредиенты:

Филе куриное-250г

Шампиньоны- 170г

Зелёный лук

Сыр легкий-60г

Тесто:

Мука цельнозерновая-30г

Йогурт натуральный-150г

Яйца-3шт.

Соль по вкусу



КБЖУ НА 100г к 145/б 7,34/ж 6,36/у 14,70.



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1). Пирог мясной из цельнозерновой муки на кефире. Диетический рецепт мясного пирога- https://youtu.be/w8V4o-slIU8

2). ПП пирог с сёмгой и брокколи. Ржаной пирог. Ну очень вкусный рыбный пирог .- https://youtu.be/xMNrsE3cF6k

3). ПП Пирог из индейки. Мясной пирог.- https://youtu.be/lkIwddBXh7w

4.)Мясной пирог с индейки. Диетический рецепт. Пп пирог .- https://youtu.be/JPi2CbgbzSU

5). ПП Кабачковый пирог. Диетический ужин.- https://youtu.be/gecb3opLjoc







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