MALAZGİRT 1071 FRAGMAN - 13 MART'TA SİNEMALARDA

Türklere Anadolu’yu vatan yapan 1071 Malazgirt savaşı tarihte ilk defa Beyaz Perde’ye taşınıyor. 2506 Sinema ve TRT ortak yapımı olan baş yapıt, Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın yönetmenliğinde Cengiz Coşkun – Vildan Atasever – Haluk Piyes – Caner Kurtaran gibi usta oyuncuların varlığında hayat buldu. Çekimleri 7 hafta süren filmin, büyük bir çoğunluğu Konya’da resmedildi. CGV Mars dağıtım aracılığı ile sinemaseverle buluşacak olan tarihi film, Türkiye’de alışılagelmiş tüm savaş filmleri algısını değiştirmeye geliyor.
Tür: Savaş - Aksiyon - Dram
Yönetmen: Bilal Kalyoncu – Özgür Bakar
Senaryo: Bilal Kalyoncu – Özgür Bakar – Alper Kıvılcım
Oyuncular: Cengiz Coşkun – Haluk Piyes – Caner Kurtaran – Vildan Atasever – Hasan Küçükçetin – Ulaş İnan Torun - Edip Zeydan – Mehmet Çelik – Ali Düşenkalkar – Soydan Soydaş – Orhan Kılıç – Bahattin Cüneyt Aksakal – Gökhan Güneş – Asela Demir – Seza Sözer - Volkan Cal – Büşra Asya Şahin – Nez Demir - Doğa Konakoğlu