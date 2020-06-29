Обзор JBL Party Box 300 - взгляд изнутри. Bluetooth колонка за 450$ | China-Service

China - Service
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Published on Jun 29, 2020

Давно у нас на канале не было видео про аудиотехнику. Сегодня мы покажем вам изнанку трехсотваттной колонки Party Box 300 от именитого производителя акустики JBL. Устройство, стоимостью 450$ - так ли оно хорошо внутри, как его характеристики. Смотрите ролик до конца и вы узнаете много нового.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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