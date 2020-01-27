Печенье Без МУКИ, САХАРА и МАСЛА! Всего 3 Ингредиента. Вкусно и Полезно! Ешь и Худей!

Published on Jan 27, 2020

#правильноепитание #печенье #рецепты



Сайт Калоризатор - http://www.calorizator.ru/

Видео как быстро посчитать калории и не только - https://www.youtube.com/watch?v=d8tki...



Всем большой привет! Сегодня приготовим очень вкусное и полезное печенье для тех, кто следит за своим питанием и весом. Без сахара, масла и муки. Готовить его будем всего их трех ингредиентов



ИНГРЕДИЕНТЫ:



банан - 1 штука ( 110 грамм);

овсяные хлопья - 80 грамм;

изюм - 40 грамм



Пищевая ценность 239 ккал на 100 грамм;

б-5,8; Ж-2,9; У-50,3



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