#правильноепитание #печенье #рецепты

Печенье Без МУКИ, САХАРА и МАСЛА! Всего 3 Ингредиента. Вкусно и Полезно! Ешь и Худей!

Ешь и Худей
140K
7,585 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jan 27, 2020

#правильноепитание #печенье #рецепты

Сайт Калоризатор - http://www.calorizator.ru/
Видео как быстро посчитать калории и не только - https://www.youtube.com/watch?v=d8tki...

Всем большой привет! Сегодня приготовим очень вкусное и полезное печенье для тех, кто следит за своим питанием и весом. Без сахара, масла и муки. Готовить его будем всего их трех ингредиентов

ИНГРЕДИЕНТЫ:

банан - 1 штука ( 110 грамм);
овсяные хлопья - 80 грамм;
изюм - 40 грамм

Пищевая ценность 239 ккал на 100 грамм;
б-5,8; Ж-2,9; У-50,3

********************************************************************

На моем канале вы найдете множество вкусных, полезных и простых в приготовлении рецептов! Подпишись!
https://clck.ru/FmW8G


Так же, подписывайся на мой инстаграм, там много всего интересного и полезного!)
https://clck.ru/FvQzo

********************************************************************

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to