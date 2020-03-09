Спешл к Лиге чемпионов: Лукомский сражается с домохозяйками | Народ против #6 (18+)

Published on Mar 9, 2020

Мы отсняли спецвыпуск к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы со вторника по четверг вы могли совмещать приятное с еще более приятным – угаданными результатами в «Х5. Игра на миллион!» от Winline.



Матчи, о которых мы говорим: «РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм», «Ливерпуль» - «Атлетико», «ПСЖ» - «Боруссия Дортмунд», «Севилья» - «Рома» и «Вольфсбург» - «Шахтер».



Правила игры и прогнозы Вадима текстом – https://www.sports.ru/football/108323...



Место съемок – Winline на Цветном (Садовая-Самотечная, 16с2). Большое спасибо!