Спешл к Лиге чемпионов: Лукомский сражается с домохозяйками | Народ против #6 (18+)

Народ против
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Published on Mar 9, 2020

Мы отсняли спецвыпуск к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы со вторника по четверг вы могли совмещать приятное с еще более приятным – угаданными результатами в «Х5. Игра на миллион!» от Winline.

Матчи, о которых мы говорим: «РБ Лейпциг» - «Тоттенхэм», «Ливерпуль» - «Атлетико», «ПСЖ» - «Боруссия Дортмунд», «Севилья» - «Рома» и «Вольфсбург» - «Шахтер».

Правила игры и прогнозы Вадима текстом – https://www.sports.ru/football/108323...

Место съемок – Winline на Цветном (Садовая-Самотечная, 16с2). Большое спасибо!

  • Category

  • Song

  • Artist

    • Larisa Dolina

  • Album

    • Weather home

  • Licensed to YouTube by

    • [Merlin] Danmark Music Group (on behalf of World Media Alliance), and 2 Music Rights Societies
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