Published on Sep 4, 2017

On this month's edition of the FIFA World Cup™ Magazine we learn about Volgograd's history...we sit down for a chat with Zenit's Ecuadorian midfielder Christian Noboa ... and we discuss the USSR's Youth World Championship success with Valery Petrakov.



