Мотобуксировщик Sharmax. Красивые пейзажи Алтая. Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=NcmKi...
Мотобуксировщик Шармакс – новинка 2019 – 2020 года. Обзор проводился на просторах Горного Алтая, за что автору большое спасибо.
«Уважаемые подписчики моего канала, в этом рекламном ролике нет неправдивой информации. За 2 дня покатушек, мотобукс шармакс вел себя достойно. Проходимость для мотособаки данного класса очень даже хорошая, почти до полуметра пухляка шла хороша, на более глубоком снегу - начала зарываться). Предел проходимости виден в видео.
Испытать мотобуксировщик Шармакс было отличным решением сравнивать с собственным агрегатом. На подъемах мой снегокат, считаю, что более проходимый и возможностей больше, но данный мотобуксировщик Sharmax подкупает устойчивостью (проще поймать равновесие). Это был отличный, позитивный опыт и чудесные 2 на дня на Алтайских просторах.
Надеюсь, подобных возможностей будет как можно больше. Всем спасибо».
► Благодарим YouTube канал Технофорум за предоставленное видео - https://www.youtube.com/channel/UCDVt...
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