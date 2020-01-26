Published on Jan 26, 2020

Мотобуксировщик Sharmax. Красивые пейзажи Алтая. Видеообзор

https://www.youtube.com/watch?v=NcmKi...

Мотобуксировщик Шармакс – новинка 2019 – 2020 года. Обзор проводился на просторах Горного Алтая, за что автору большое спасибо.

«Уважаемые подписчики моего канала, в этом рекламном ролике нет неправдивой информации. За 2 дня покатушек, мотобукс шармакс вел себя достойно. Проходимость для мотособаки данного класса очень даже хорошая, почти до полуметра пухляка шла хороша, на более глубоком снегу - начала зарываться). Предел проходимости виден в видео.

Испытать мотобуксировщик Шармакс было отличным решением сравнивать с собственным агрегатом. На подъемах мой снегокат, считаю, что более проходимый и возможностей больше, но данный мотобуксировщик Sharmax подкупает устойчивостью (проще поймать равновесие). Это был отличный, позитивный опыт и чудесные 2 на дня на Алтайских просторах.

Надеюсь, подобных возможностей будет как можно больше. Всем спасибо».



► Благодарим YouTube канал Технофорум за предоставленное видео - https://www.youtube.com/channel/UCDVt...



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