Теперь он ее Бог – Один за всех – 01.03.2020

Published on Mar 3, 2020

Смотрите онлайн социальный проект телеканала СТБ – Один за всех 15 сезон 3 выпуск от 01.03.2020. В программу обратилась семья 24-летней Софии: мама Ирина переживает, что ее дочь находится в токсичном браке с 30-летним Радиславом Пата. Мужчина считает Софию своей собственностью, более того, запрещает обращаться за медицинской помощью! А ведь у девушки начались серьезные проблемы с женским здоровьем… В студии проекта Один за всех 2020 родные Софии встретятся с ней и с ее мужем, чтобы попробовать вразумить странную пару. Неужели Радислав настолько запудрил девушке мозг, что теперь она готова отказаться от своей семьи? Что происходит за закрытой дверью семьи Пата? Ответы на эти вопросы вы найдете в программе Один за всех 15 сезон 3 выпуск от 01.03.2020 на YouTube канале СТБ.



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