Published on Dec 9, 2019

Yumenkou Yellow River Bridge,565m span cable-stayed bridge:

https://www.youtube.com/watch?v=EOf2A...

can see old Yumenkou highway bridge,old and new Yumenkou railway bridge just north of Yumenkou Yellow River Bridge.

N35.654923 E110.601141



from the video 00:10-00:32 can see Longmen Yellow River Bridge:

https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%9...

352m span cable-stayed bridge,belong G5 Beijing to Kunming expessway.

N35.596134 E110.594643



several kilometers north of Yumenkou bridge is Huanghe Railway Bridge Longmen:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

https://www.youtube.com/watch?v=tqnHj...

N35.689930 E110.580811

southeast is 8km long Fenhe Railway Bridge Menghua(the largest railway viaduct in the world):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

https://www.youtube.com/watch?v=4SxJH...

N35.548584 E110.681244

禹门口位于陕西韩城和山西河津之间的黄河上,传说是当年大禹治水的地方:

https://baike.baidu.com/item/%E7%A6%B...

所以称为禹门口。这里是黄河出晋陕峡谷进入平原的第一段,自古为兵家必争之地。近些年新建了八座宏伟的桥梁:四座禹门口黄河大桥,新、旧公路桥,新、旧铁路桥。南面不远是京昆高速(G5)龙门黄河大桥,北面是浩吉铁路龙门黄河大桥 ,东南是浩吉铁路汾河大桥。8公里长,90米高,世界最大铁路高架桥: https://www.youtube.com/watch?v=4SxJH...

更南一点还有大西高铁晋陕黄河大桥。10公里长,50米高,世界最大高铁高架桥:https://www.youtube.com/watch?v=Odo1D...

是黄河流域大型跨河桥梁最集中的地方。