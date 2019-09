Jinshajiang Bridge Taoyuan涛源金沙江大桥

Published on Sep 17, 2019

636m span,155m high suspension bridge:

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

Although looks not very high,it cross a deep reservoir,so from deck to former water level about 155m high.Located in Yongsheng county,Yunnan province.

Before 2015,there are no mordern suspension bridge in Yunnan province,now there are 12 suspension bridges in Yunnan,all cross deep valley,most of them under construction.List Yunnan suspension bridges as time table.

1,Puli Bridge,626m span,485m high(2015):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

2,Jinshajiang Bridge Hulukou,656m span,211m high(2016):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

3,Longjiang Bridge,1196m span,280m high(2016):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

4,Jinshajiang Bridge Jindong,730m span,148m high(2017):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

5,Jinshajiang Bridge Yueliangwan,465m span,150m high(2019):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

6,Jinshajiang Bridge Hutiaoxia,766m span,260m high(2020):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

7,Jinshajiang Bridge Taoyuan,636m span,155m high(2020):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

8,Jinshajiang Bridge Jin'an,1386m span,461m high(2020):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

9,Honghe Bridge Jianyuan,700m span,228m high(2021):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

10,Jinshajiang Railway Bridge Hutiaoxia,660m span,250m high(2021):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

11,Lvzhijiang Bridge,780m span,320m high(2022):

http://www.highestbridges.com/wiki/in...

12,Jiangdihe Bridge,920m span,352m high(2023):

https://new.qq.com/omn/20190419/20190...

Jinshajiang Bridge Jin'an will become the largest mountain bridge in the world,Lvzhijiang Bridge and Jinshajiang Bridge Hutiaoxia will become the 1st and 2nd largest single tower suspension bridge in the world.

涛源金沙江大桥位于云南永胜县大永高速公路上,横跨金沙江,主跨636米,看起来桥面不高,但跨过一个很深的水库,距离原始水面有大约155米高。大永高速连接大理和永胜,完工后将成为大理、丽江、泸沽湖环线高速公路上重要一段。

直到2015年,云南省还没有一座现代悬索桥(金龙桥那样的铁链吊桥除外),现在已建在建的悬索桥共有12座,按完工日期排列:

普立,

金沙江葫芦口,

龙江,

金沙江金东,

金沙江月亮湾,

香丽高速金沙江虎跳峡,

大永高速金沙江涛源,

华丽高速金沙江金安,

建元高速红河,

丽香铁路金沙江虎跳峡,

绿汁江,

江底河。

其中华丽高速金沙江金安大桥主跨1386米,是世界跨度最大的山区桥梁,绿汁江大桥和香丽高速金沙江虎跳峡是世界最大和第二大的独塔悬索桥。

除月亮湾大桥跨度400多米外其余跨度都在600米以上。桥面高度在150米-485米之间。