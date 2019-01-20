рн#13. КУШАТЬ или ЕСТЬ? Кушай, кушай, грамотеев не слушай!

РЕЧЕВОЙ НЮАНС: Все жемчужины русского тонкословия в одном ларце!
Содержание: 00:56 Происхождение и исконное значение слова «кушать» 02:09 Мифы о слове «кушать» — 02:31 Миф 1-й: «кушать» говорили только лакеи о своих господах — 07:48 Миф 2-й: использование глагола «кушать» придаёт высказыванию оттенок самоуничижения и торжественного преклонения перед самим же собой — 09:28 Миф 3-й: дворяне и сами говорили только «кушать» вместо «есть», потому что они избегали любых слов, которые звучат хотя бы немного грубо — 10:05 Миф 4-й: «кушать» — мещанское слово — 11:17 Миф 5-й: «кушать» употребляется только при приглашении к столу — 12:02 Миф 6-й: «кушать» можно говорить только о детях или в речи детей же. Как вариант — о женщинах и детях. О мужчинах так говорить недопустимо — 13:05 Миф 7-й: недозволимо говорить о себе «я кушаю». Это проявление дурного вкуса и слащавости — 14:16 Миф 8-й: «кушают» только животные — 15:34 Другие мифы 16:09 Подлинная стилистика глагола «кушать» 27:33 Итоги