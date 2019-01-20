рн#13. КУШАТЬ или ЕСТЬ? Кушай, кушай, грамотеев не слушай!

Published on Jan 20, 2019

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РЕЧЕВОЙ НЮАНС: Все жемчужины русского тонкословия в одном ларце!



Содержание:

00:56 Происхождение и исконное значение слова «кушать»

02:09 Мифы о слове «кушать»

— 02:31 Миф 1-й: «кушать» говорили только лакеи о своих господах

— 07:48 Миф 2-й: использование глагола «кушать» придаёт высказыванию оттенок самоуничижения и торжественного преклонения перед самим же собой

— 09:28 Миф 3-й: дворяне и сами говорили только «кушать» вместо «есть», потому что они избегали любых слов, которые звучат хотя бы немного грубо

— 10:05 Миф 4-й: «кушать» — мещанское слово

— 11:17 Миф 5-й: «кушать» употребляется только при приглашении к столу

— 12:02 Миф 6-й: «кушать» можно говорить только о детях или в речи детей же. Как вариант — о женщинах и детях. О мужчинах так говорить недопустимо

— 13:05 Миф 7-й: недозволимо говорить о себе «я кушаю». Это проявление дурного вкуса и слащавости

— 14:16 Миф 8-й: «кушают» только животные

— 15:34 Другие мифы

16:09 Подлинная стилистика глагола «кушать»

27:33 Итоги



http://chtenye.org/languages/nuance.html — Материалы к видео

https://vk.com/rechevoynyuans — страница передачи VK

https://vk.com/chtenye_vk — группа сайта VK



https://www.youtube.com/watch?v=VyYSx... — Максим Кронгауз. На смерть пишущей машинки