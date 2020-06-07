Xiaomi Mi Note 10 Pro - поклейка защитного стекла на UV клей | China-Service

Published on Jun 7, 2020

Каждый раз мы стараемся сделать наши ролики более информативными и полезными. Сегодня именно такое видео. Вы увидите процесс поклейки защитного стекла на Ультрафиолетовый клей для Xiaomi Mi note 10 Pro. Этот ролик будет интересен не только обладателям данной модели а и всем тем, кто хочет наклеить стекло на UV клей и не знает, как это сделать. Обязательно смотрите видео до конца, мы уверены, что вы узнаете много нового.

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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