Xiaomi Mi Note 10 Pro - поклейка защитного стекла на UV клей | China-Service

China - Service
41.1K
209 views
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 7, 2020

Каждый раз мы стараемся сделать наши ролики более информативными и полезными. Сегодня именно такое видео. Вы увидите процесс поклейки защитного стекла на Ультрафиолетовый клей для Xiaomi Mi note 10 Pro. Этот ролик будет интересен не только обладателям данной модели а и всем тем, кто хочет наклеить стекло на UV клей и не знает, как это сделать. Обязательно смотрите видео до конца, мы уверены, что вы узнаете много нового.
___
Поддержать канал можно перейдя по ссылке: https://www.patreon.com/chinaservice?...
Альтернативная ссылка: https://www.donationalerts.com/r/chin...
___
Telegram-канал - https://t.me/ChinaService
Facebook - https://www.facebook.com/ChinaServiceUA/
___
Ремонт роботов-пылесосов Xiaomi Roborock - https://www.roborock-service.com.ua/
Защитные стекла Mocolo Nano Optics UV - https://www.mocolo-glass.com.ua/
Усиленные аккумуляторы ALPHA-C для Apple iPhone - https://www.alpha-c.com.ua/
___
Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
___
Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
___

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to