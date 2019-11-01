Xiangxi Yangtze River Bridge opened香溪长江大桥建成通车

Chinese bridge
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Published on Nov 1, 2019

Main bridge is a 240m high steel arch cross Yangtze River:
http://www.highestbridges.com/wiki/in...
including nearby 175m high Xiangxihe Bridge:
http://www.highestbridges.com/wiki/in...
the highest bridge in Yangtze River,also the highest bridge which cross a navigable river.
the 6th largest arch in the world,behind Pingnan 3rd bridge,Chaotianmen bridge,Lupu bridge,Bosideng bridge,New River Gorge bridge.
湖北秭归香溪长江大桥国庆前夕通车，高240米，是世界跨径第六大拱桥（仅次于广西平南三桥、重庆朝天门长江大桥，上海卢浦大桥，四川合江波司登长江大桥，美国新河峡谷大桥），桥面最高的长江大桥（不算金沙江），也是世界跨越可通航河流桥面最高的桥。位于三峡西陵峡西口，由长江主桥和香溪河大桥组成。
香溪长江大桥和上游不远的巫山长江大桥有点像，都是架在千米深峡口西端的中承式拱桥。比巫山长江大桥跨度更大，高度更高，桥面更宽，巫山长江大桥是钢管混凝土拱，香溪长江大桥是钢拱。相当于巫山长江大桥的放大美化版，巫山长江大桥跨度460，高度180，宽度20多米。香溪长江大桥施工期间的航拍：
https://www.youtube.com/watch?v=J-0AR...

  • Category

  • Song

    • GREAT EXPECTATIONS-21951

  • Artist

    • Carsten Wegener / Timo Hohnholz

  • Album

    • ADD097 - Uplifting Stories 3

  • Licensed to YouTube by

    • AdRev for a 3rd Party, AdRev for Rights Holder (on behalf of Addictive Tracks Ltd, PRS (Addictive Tracks)), and 2 Music Rights Societies
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