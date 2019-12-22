Фильм про красивую девушку, про бизнес и счастье - БАБА С РЫНКА / Русские мелодрамы новинки 2019

КиноТерем
437,905 views

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Published on Dec 22, 2019

Татьяна (Елена Шилова) - замечательная девушка, работает продавцом на рынке. Она недавно обрела свое счастье. Ее избранник Геннадий (Сергей Жбанков) – обаятельный молодой человек из обеспеченной семьи.
Однако идиллия отношений заканчивается, когда Татьяна сообщает Гене, что ждет ребенка. Геннадий считает, что ему рано иметь детей, поэтому просит Таню сделать аборт. Влюбленные ссорятся, девушка случайно падает и ударяется головой.
Родители Гены, не одобряющие выбор сына, решают навсегда их развести. Они сообщают Гене, что Татьяна погибла. Геннадий винит себя в смерти девушки.
Когда же правда выплывает наружу, события приобретают неожиданный оборот…

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