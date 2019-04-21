CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ADİL GÜR'DEN AK PARTİ İÇİN ACI REÇETE!

Published on Apr 21, 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlardaki konuşması Cumhur İttifakı'na oy mu kaybettirdi? AK Parti Antalya, Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Malatya'da oyunu ne kadar arttırdı? İstanbul'da belediye başkan adayı olan adaylar neden başarısız oldu? Maltepe, Şişli, Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz, Sultanbeyli, Çekmeköy, Üsküdar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Kadiköy ilçelerinde AK Parti istediği oyu aldı mı?

Mehmet Özhaseki neden sandık kurullarına sandık çıkamadık dedi? Binali Yıldırım belediye başkanı olmak için istekli miydi? Anket sonuçları doğru muydu? İddia edildiği gibi masa başı anket yapılarak Erdoğan'a sunuldu mu? Aday yanlışı yapıldı mı? İzmir İl Başkanı neden İstifa etti? İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak istifa etmeli mi? Yerel seçimler yenilenecek mi yoksa mazbata alan İmamoğlu'nun başkanlığı daimi mi olacak? İstanbul'da seçim yenilenirse AK Parti mi yoksa CHP mi kazanacak? Saadet Partisi yeniden aday gösterecek mi? Millet İttifakı devam edecek mi? Kılıçdaroğlu neden başarılı bir politia izledi? Meral Akşener ile Devlet Bahçeli'nin başarısı kıyaslanabilir mi? MHP mi çok belediye başkanı çıkardı yoksa İyi Parti mi? Gözler YSK Başkanı Sadi Güven'de. Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi ne yönde?

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