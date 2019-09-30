Renewable Energy in China(2019)中国新能源建设

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https://en.wikipedia.org/wiki/Renewab...https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_p...https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_po...https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroel...https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-h...新能源革命包含七种关键技术：太阳能风能水能和抽水蓄能特高压输电和智能电网电池和化学储能电动车和其他电动交通工具氢和氢化工这七种技术结合，不久的将来会产生一个完全不同于今天的新社会。最重要的当然是第一项太阳能光伏发电，其他也不可或缺。目前每个环节中国都有技术优势，是世界公认的“新能源超级大国”：https://www.forbes.com/sites/dominicd...https://www.newsweek.com/2019/02/08/r...http://geopoliticsofrenewables.org/Re...人类历史用能量来源划分：狩猎采集社会=“人力时代”（？-约11000年前）农业社会=“畜力时代”（11000年前-1775）工业社会=“地鼠时代”（1776-2018）后工业社会=“蓝星时代”（2019-）新能源革命的标志是新能源价格低于常规能源（化石能源），中国的太阳能技术在2019年实现了这一点：https://mp.weixin.qq.com/s/wT-PQGx835...今年是人类新时代的开始。中国要实现现代化，最大制约在能源和环境：如果人均年能耗达到日本水平二吨油二吨气，需要28亿吨石油、28亿吨天然气；达到美国水平人均三吨油三吨气，需要石油和天然气各42亿吨。全世界的油气都不够用，常规工业化条件下14亿人口的中国不可能达到发达国家油气消费水平。如果大量用煤，环境问题同样无法解决。新能源革命后迎刃而解：光伏现有技术每平方公里约10万千瓦（已考虑间隔、通道等），100万平方公里每年产生能量约等于300亿吨石油。除荒漠外，中国还创造了农光互补、渔光互补、牧光互补，光伏可用地超过百万平方公里没任何问题。彻底解决能源、环境约束之外，同时解决了能源枯竭和碳排放问题。
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