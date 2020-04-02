OnePlus 7T Pro Maclaren Edition - поклейка ультрафиолетового защитного стекла | China-Service

China - Service
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Published on Apr 2, 2020

Сегодня у нас на канале редкий зверёк - лимитированная версия смартфона OnePlus 7T Pro Maclaren Edition. А ещё большая редкость - аксессуарная группа для него. В видео мы покажем тебе, как установить защитное стекло Mocolo на изогнутый дисплей OnePlus. А также сделаем беглый обзор внешнего вида и комплектации суперсмарта.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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