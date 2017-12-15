Заварное тесто,ПОЛУЧИТСЯ У КАЖДОГО !!!

Published on Dec 15, 2017

Кухонный-кремневый коврик для раскатки теста: https://goo.gl/8sYKCL

Рецепт теста:

1 стакан воды(250 мл),

1 стакан муки(150 гр)

100 гр масла или маргарина,

1/3 ч.ложки соли,

5 яиц.

Температура выпечки 180-200 градусов время выпечки 25-30 мин. Если есть возможность подержите профитроли 2 - 3 мин.в выключеной духовке сразу после выпечки. Если Вы готовите профитроли за день до наполнения, после полного остывания храните их в бумажном пакете или в закрытой посуде, чтобы они не засохли.

Я в google+ - https://plus.google.com/u/2/+%D0%92%D...

Оставайтесь с нами, друзья, и вы увидите еще много интересного! Сообщите какие рецепты вы бы хотели увидеть!

Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх и участвуйте в жизни канала, Ваше мнение для нас очень важно!