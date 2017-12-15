Заварное тесто,ПОЛУЧИТСЯ У КАЖДОГО !!!

Выпечка и кулинария.
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Published on Dec 15, 2017

Кухонный-кремневый коврик для раскатки теста: https://goo.gl/8sYKCL
Рецепт теста:
1 стакан воды(250 мл),
1 стакан муки(150 гр)
100 гр масла или маргарина,
1/3 ч.ложки соли,
5 яиц.
Температура выпечки 180-200 градусов время выпечки 25-30 мин. Если есть возможность подержите профитроли 2 - 3 мин.в выключеной духовке сразу после выпечки. Если Вы готовите профитроли за день до наполнения, после полного остывания храните их в бумажном пакете или в закрытой посуде, чтобы они не засохли.
Я в google+ - https://plus.google.com/u/2/+%D0%92%D...
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