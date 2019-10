Published on Oct 27, 2019

France's firepower proved too much for Chile at the Estadio da Serrinha in Goiania, Sunday evening. Les Tricolores ran out 2-0 winners thanks to a 63rd minute penalty, and a goal a minute later, from Isaac Lihadji.



