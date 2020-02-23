ПП ЧИЗБУРГЕР / Безвредный фастфуд // ПП и ЗОЖ

Published on Feb 23, 2020

Теперь есть расписание видео:



вт-чт-вс

_________



Моя страница в вк: https://vk.com/id169435653



Кулинарный Instagram - https://instagram.com/pp_recipes_olya...



Личный Instagram - https://instagram.com/akopova_ot?utm_...





Сотрудничество, реклама - Olya.akopyan@inbox.ru



_____________________________________________________________

Скорее записывайте рецепт 📝...



Булочки:

- Яйцо 1шт

- Творог 0,2% 250г

- Мука кукурузная 85г

- Мука рисовая 85г

- Разрыхлитель 10г

- Соль 1ч.л.

- Вода 50мл

- Растительное масло 20г



Начинка:

- Говяжий фарш со специями/солью и зеленью 120г

- Соленый огурец

- Лук репчатый

- Мягкий творог + томатная паста + французская горчица

- Ломтики легкого твёрдого сыра



КБЖУ на 100г - 159/10,3/5,5/16



Приятного аппетита!)