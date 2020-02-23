ПП ЧИЗБУРГЕР / Безвредный фастфуд // ПП и ЗОЖ

Теперь есть расписание видео:
вт-чт-вс
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Булочки:
- Яйцо 1шт
- Творог 0,2% 250г
- Мука кукурузная 85г
- Мука рисовая 85г
- Разрыхлитель 10г
- Соль 1ч.л.
- Вода 50мл
- Растительное масло 20г
Начинка:
- Говяжий фарш со специями/солью и зеленью 120г
- Соленый огурец
- Лук репчатый
- Мягкий творог + томатная паста + французская горчица
- Ломтики легкого твёрдого сыра
КБЖУ на 100г - 159/10,3/5,5/16
Приятного аппетита!)