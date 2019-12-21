Фильм про красивую женщину работягу и любовь - Ищу богатого мужа / Русские мелодрамы новинки 2019

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Published on Dec 21, 2019

Главная героиня работает в глубинке на переезде. За невероятное сходство во внешности с одной знаменитостью ей присудили интересное прозвище. А наша героиня считает что это сходство - знак для нее. Мужчины в ее округе от нее без ума, женщины завидуют, а подруги не понимают почему же она до сих пор одна? Все дело в том, что главная героиня ждет своего состоятельного принца на белом коне. Так и проходят ее дни и она все ждет и ждет... Дождется ли она своего обеспеченного возлюбленного или же останется ни с чем?

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