Published on Mar 31, 2018

Обновление до Windows 10 становится всё более популярным. В этом занятии покажу как бесплатно обновить до Windows 10 ваш Windows 7 или Windows 8.1. Подпишись на канал https://goo.gl/zTd1vQ и смотри уроки об обновлении Виндовс и не только.



Обновление до Window 10 в 2018 году стало особенно актуальным. Семерка порядком устарела и скоро Майкрософт бросит её на произвол судьбы. Закончит выпускать обновления. А Windows 8 и 8.1 так и не стали популярными.



Обновление до Windows 10 мы сделаем с официального сайта. При этом вы обновитесь до самой свежей версии Windows 10. Для этого нам нужен помощник по обновлению Window 10.



Перед обновлением обязательно проверьте, чтобы на диске C, где будет происходить обновление, было свободно как минимум 20 Гигабайт. Это обязательное условие. В противном случае, обновиться не удастся.



Кроме того, обязательно отключите от вашего компьютера и ноутбука всю периферию (если подключена) принтеры, внешние вебкамеры - отключите временно всё. Пусть останется только мышь и клавиатура. Это будет хорошим заделом для успешного обновления до Виндовс 10.



Лучше удалить антивирус, фаерволы, программы для очистки, типа Ccleaner, если они установлены. Они так же могут помешать бесплатному обновлению до Windows 10 pro.



Для того, чтобы начать обновление, скачайте Помощник по обновлению Windows 10. Ссылка на программу: https://urtaev.ru/files/upgradetowind... Не обращайте внимания, что программа лежит на моём сайте. После её запуска, весь процесс обновления будет идти с официального сайта Майкрософт.



Обновление разработали специалисты Microsoft. Оно простое и под силу пользователю без особой подготовки, благодаря тому, что обновление проходит в автоматическом режиме.



Хотите бесплатно обновить до Windows 10 свой Виндовс? Смотрите урок https://youtu.be/KIT3tkn9zow Обновление до Windows 10 Бесплатно от Евгения Юртаева.



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Дополнительные ссылки:

⫸ Обновляем в 2019 году прямо на SSD https://youtu.be/mDQfZiExtuU

⫸ Установка Windows 10 с флешки: https://youtu.be/W7odKcs_UM8

⫸ Активация Windows 10 ключом https://youtu.be/0-5ld8v5Id4

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Продолжение следует... :)

Успехов!