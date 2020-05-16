HAZAL KAYA İTİRAF ETTİ:DOĞURMAK İSTEMEYEBİLİRDİM! #İnternetHaber

internethaber
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Published on May 16, 2020

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Geçtiğimiz aylarda anne olan Hazal Kaya, kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştirdi. Annelik duygusunun kutsanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Hazal Kaya, dünyadaki herhangi bir canlıya karşılıksız sevgiyle emek veren herkes annedir dedi.

İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

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