НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ / NEVERSTOP

Published on Mar 7, 2014

Наталья Водянова представляет мотивационный фильм #NEVERSTOP в поддержку Паралимпийского Движения



В фильме Наталья задает себе вопрос "Что если бы жизнь послала такое

испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?"

Шокирующий образ Натальи с бионическим протезом ноги символизирует то, что трагедия может произойти с каждым в любой момент. И Наталья честно отвечает себе на собственный вопрос, что она не знает, смогла бы она двигаться дальше, но она знает тех, кто точно смог, тех кто не сдался и не остановился. Это - Паралимпийцы.