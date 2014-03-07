НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ / NEVERSTOP

Sochi2014 22,71122K
4,305 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Mar 7, 2014

Наталья Водянова представляет мотивационный фильм #NEVERSTOP в поддержку Паралимпийского Движения

В фильме Наталья задает себе вопрос "Что если бы жизнь послала такое
испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?"
Шокирующий образ Натальи с бионическим протезом ноги символизирует то, что трагедия может произойти с каждым в любой момент. И Наталья честно отвечает себе на собственный вопрос, что она не знает, смогла бы она двигаться дальше, но она знает тех, кто точно смог, тех кто не сдался и не остановился. Это - Паралимпийцы.

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to