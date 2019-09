2000-2017 renewable energy in each countries 各国光伏风电装机变迁

Published on Sep 1, 2019

from 0:00-0:34,solar power in each leading countries,from 0:35-1:10,wind power in each leading countries.

Now the solar power's price in China has lower than coal-fired power:

and the wind power also:

开始到34秒是各国历年光伏装机,35秒后是历年风电装机。这个表相对旧,到今年(2019年)底中国光伏风电装机之和4.4亿千瓦左右(440G)。此外技术也达到世界领先,价格在今年都已经实现低于燃煤发电,这是人类史上第一次。



从传统能源(煤、石油、天然气)到可再生能源,不仅为了环保和可持续发展,也使人类总能源利用量有数量级的飞跃,是二百多年来最大的变化,可以和工业革命相比。全世界每年可开发风能约比现在每年人类利用总能量高一个数量级,可开发太阳能比风能又高不止一个数量级。未来几十年太阳能成为最廉价能源后,人类文明会产生巨大变化,数十年后的社会和今天比,相当于工业社会和农业社会的对比。



太阳能光伏发电因为资源更丰富,价格下降更快,将成为新能源的主流。中国实现太阳能发电为主,将带来至少十个方面重大变化:



1,能源消费量指数增长,价格更便宜。

地表可开发太阳能的数量不是常规能源可比,要多两个数量级以上,近期只开发一小部分也比所有常规能源多得多。而且价格最便宜,去年光伏上网电价最低0.31元/度:

今年已经达到0.26:

都比当地燃煤发电便宜,每年下降20%。过几年0.2元以下,20年内降到0.1元以下没问题。几分钱一度又无污染、资源几乎无限的廉价电能会带来许多今天难以想象的变化,例如全球沿海地区的缺水将不是问题,海水淡化成本大大降低等。



2,永久可持续发展。

和只能使用数十年的石油天然气不一样,太阳能可以连续使用数十亿年。新能源革命将挽救全人类。



3,消除地球暖化。

碳排放基本为零。



4,彻底解决环境污染。

矿物能源被淘汰,空气将和工业化之前差不多。



5,能源基本自给。

对中国来说,靠太阳能发电+特高压输电+抽水蓄能、化学储能+电动汽车、电动船+电取暖等,完全可以替代常规能源。



6,成为第一大出口产业。

全世界普及太阳能发电,年装机需要提高几十倍以上。现在中国光伏相关产业年产值5000亿人民币,太阳能电池产量约占全球八成(加上用国内材料在国外组装的共九成左右)。如果彻底替代常规能源,将成为比现在全球能源业更大的产业,第一大出口产业。



7,解决大量就业。

现在中国太阳能产业就有200多万就业人口,占世界大半。如果成为主流能源,至少需数千万人,大半在应用端的光伏电站安装、运维,能吸纳大量普通劳力。



8,国际格局全面洗牌。

石油天然气出口国地位大跌,光能丰富的国家地位上升。中国这样既占据生产端核心,又是应用端最大市场的国家最占便宜,相当于现在石油天然气出口国之和。太阳能电池+人民币将是全球通用货币。亚非拉发展中国家因位于低纬,阳光辐射一般好于发达国家,整体地位将有所提升。西亚北非产油国因太阳能同样丰富,地位有所下降但不会太多,最差的是光照条件不好或没有大片土地安放光伏的国家。



9,带动相关产业发展。

产业链带动性强,除光伏产业链外,对电子产业也有很大促进。现在中国龙头光伏制造商协鑫、中环都开始生产电子级硅料、开工集成电路用大晶圆。因为单晶硅电池和集成电路上游产业有很多类似之处。未来双面双玻光伏电池85%以上重量是玻璃,要在全世界普及,估计光伏玻璃产量需上亿吨甚至更多。



10,有助区域平衡发展。

中国太阳辐射北多南少、西部多东部少,基本和现有经济发展水平成反比。原因很简单光伏最适宜地区是沙漠半沙漠,自然越落后资源越好。这几年随着资源产业遇到瓶颈,中国南北经济差距有拉大趋势。光伏取代常规能源,好比在北方、西部发现新的储量无限大油田,能极大促进地区平衡。



为什么现在看不出异样?当年牛顿改良蒸汽机使之实用化的第一年,路人同样看不出英国有任何变化。每次工业革命需要时间推广,光伏发电去年底首次实现光照良好地区价格低于燃煤发电,今年更多地区刚开始平价上网招标。中国太阳能电池出口量2019年前七个月比去年同期增长近一倍,总量仍不能和全部常规能源相比。随着价格继续迅速下降,很快世界能源格局将发生根本改变。日本媒体相对灵敏,已经看出今年是人类命运的转折之年:

“中国所推动的能源转型有可能具备决定世界潮流、支配未来能源秩序的力量。当今时代,能源地缘政治的重心不在于资源的多寡,而是由技术的优势地位决定。 ”