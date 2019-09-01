2000-2017 renewable energy in each countries 各国光伏风电装机变迁

Chinese bridge
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Published on Sep 1, 2019

from 0:00-0:34,solar power in each leading countries,from 0:35-1:10,wind power in each leading countries.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewab...
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_p...
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_po...
Now the solar power's price in China has lower than coal-fired power:
https://solar.ofweek.com/2019-08/ART-...
and the wind power also:
https://www.jiemian.com/article/34466...
http://news.bjx.com.cn/html/20190510/...
开始到34秒是各国历年光伏装机，35秒后是历年风电装机。这个表相对旧，到今年（2019年）底中国光伏风电装机之和4.4亿千瓦左右（440G）。此外技术也达到世界领先，价格在今年都已经实现低于燃煤发电，这是人类史上第一次。

从传统能源（煤、石油、天然气）到可再生能源，不仅为了环保和可持续发展，也使人类总能源利用量有数量级的飞跃，是二百多年来最大的变化，可以和工业革命相比。全世界每年可开发风能约比现在每年人类利用总能量高一个数量级，可开发太阳能比风能又高不止一个数量级。未来几十年太阳能成为最廉价能源后，人类文明会产生巨大变化，数十年后的社会和今天比，相当于工业社会和农业社会的对比。

太阳能光伏发电因为资源更丰富，价格下降更快，将成为新能源的主流。中国实现太阳能发电为主，将带来至少十个方面重大变化：

1，能源消费量指数增长，价格更便宜。
地表可开发太阳能的数量不是常规能源可比，要多两个数量级以上，近期只开发一小部分也比所有常规能源多得多。而且价格最便宜，去年光伏上网电价最低0.31元/度：
http://www.qh.gov.cn/dmqh/system/2018...
今年已经达到0.26：
https://solar.ofweek.com/2019-08/ART-...
都比当地燃煤发电便宜，每年下降20%。过几年0.2元以下，20年内降到0.1元以下没问题。几分钱一度又无污染、资源几乎无限的廉价电能会带来许多今天难以想象的变化，例如全球沿海地区的缺水将不是问题，海水淡化成本大大降低等。

2，永久可持续发展。
和只能使用数十年的石油天然气不一样，太阳能可以连续使用数十亿年。新能源革命将挽救全人类。

3，消除地球暖化。
碳排放基本为零。

4，彻底解决环境污染。
矿物能源被淘汰，空气将和工业化之前差不多。

5，能源基本自给。
对中国来说，靠太阳能发电+特高压输电+抽水蓄能、化学储能+电动汽车、电动船+电取暖等，完全可以替代常规能源。

6，成为第一大出口产业。
全世界普及太阳能发电，年装机需要提高几十倍以上。现在中国光伏相关产业年产值5000亿人民币，太阳能电池产量约占全球八成（加上用国内材料在国外组装的共九成左右）。如果彻底替代常规能源，将成为比现在全球能源业更大的产业，第一大出口产业。

7，解决大量就业。
现在中国太阳能产业就有200多万就业人口，占世界大半。如果成为主流能源，至少需数千万人，大半在应用端的光伏电站安装、运维，能吸纳大量普通劳力。

8，国际格局全面洗牌。
石油天然气出口国地位大跌，光能丰富的国家地位上升。中国这样既占据生产端核心，又是应用端最大市场的国家最占便宜，相当于现在石油天然气出口国之和。太阳能电池+人民币将是全球通用货币。亚非拉发展中国家因位于低纬，阳光辐射一般好于发达国家，整体地位将有所提升。西亚北非产油国因太阳能同样丰富，地位有所下降但不会太多，最差的是光照条件不好或没有大片土地安放光伏的国家。

9，带动相关产业发展。
产业链带动性强，除光伏产业链外，对电子产业也有很大促进。现在中国龙头光伏制造商协鑫、中环都开始生产电子级硅料、开工集成电路用大晶圆。因为单晶硅电池和集成电路上游产业有很多类似之处。未来双面双玻光伏电池85%以上重量是玻璃，要在全世界普及，估计光伏玻璃产量需上亿吨甚至更多。

10，有助区域平衡发展。
中国太阳辐射北多南少、西部多东部少，基本和现有经济发展水平成反比。原因很简单光伏最适宜地区是沙漠半沙漠，自然越落后资源越好。这几年随着资源产业遇到瓶颈，中国南北经济差距有拉大趋势。光伏取代常规能源，好比在北方、西部发现新的储量无限大油田，能极大促进地区平衡。

为什么现在看不出异样？当年牛顿改良蒸汽机使之实用化的第一年，路人同样看不出英国有任何变化。每次工业革命需要时间推广，光伏发电去年底首次实现光照良好地区价格低于燃煤发电，今年更多地区刚开始平价上网招标。中国太阳能电池出口量2019年前七个月比去年同期增长近一倍，总量仍不能和全部常规能源相比。随着价格继续迅速下降，很快世界能源格局将发生根本改变。日本媒体相对灵敏，已经看出今年是人类命运的转折之年：
https://cn.nikkei.com/columnviewpoint...
“中国所推动的能源转型有可能具备决定世界潮流、支配未来能源秩序的力量。当今时代，能源地缘政治的重心不在于资源的多寡，而是由技术的优势地位决定。 ”

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    • Go Time-UPPM - Killer Tracks

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