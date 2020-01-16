#мастер #самоделки #сделайсам

3 полезных приспособления для вашего гаража или мастерской !

GARAGE 100
51K
217,189 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jan 16, 2020

Полезные самоделки из хлама, которые реально выручают! Самоделки в домашних условиях. Крутая идея своими руками!

3 лучшие САМОДЕЛКИ ДЛЯ БОЛГАРКИ ! 3 гениальные идеи ! Ты должен это увидеть ! Одну из трех Вам точно захочется себе !!!

Самоделки, классные идеи для самоделок, полезные советы и
хитрости мастеров, самодельный инструмент и много того
что сделано своими руками, уже ждет тебя на моем канале!
Я всегда ценю лайки и комментарии!

Мужики привет, меня зовут Семен!!! Я хочу вам представить самоделки своими руками в домашних условиях.
Я делаю приспособление, и удивительные устройства. Каждый инструмент
или самоделка может облегчить вашу жизнь.Сделайте и себе самодельный
инструмент с которым будет просто работать в гараже или в мастерской!
Используйте полезные советы и хитрости!

Связь со мной
https://ok.ru/profile/571813475417
https://www.facebook.com/profile.php?...
https://twitter.com/ffCHbPpsGepE7Bj
https://vk.com/club184284794
почта garage100@list.ru

#мастер
#самоделки
#сделайсам

#своимируками
#самоделки
#DIY
#сделайсамсвоимируками

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to