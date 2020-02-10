#ужин #правильноепитание #ватрушки

Это БЛЮДО Оценила ВСЯ Семья! Великолепные Мясные Ватрушки на ОБЕД или УЖИН! Ешь и Худей!

Ешь и Худей
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Published on Feb 10, 2020

#ужин #правильноепитание #ватрушки
Вкусное мясное блюдо, которое оценит вся семья. Великолепные Мясные Ватрушки на ОБЕД или УЖИН! Ешь и Худей!

4 Легких Соуса до 100 Калорий! Вместо Майонеза! Вкусно, Быстро и Полезно! - https://www.youtube.com/watch?v=7-Pwy...
Рецепт домашнего майонеза - https://www.youtube.com/watch?v=BJUFX...

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мясной фарш - 600 грамм;
болгарский перец - 1 шт;
томат, морковь, репчатый лук - 1 штука;
картофель - 2 штуки;
твердый сыр - 60 грамм;
приправы - 5 грамм;
соль по вкусу;
растительное масло - 1 ст ложка

205 ккал на 100 грамм!
Б-12,4 Ж-14 У-5,6

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Это БЛЮДО Оценила ВСЯ Семья! Великолепные Мясные Ватрушки на ОБЕД или УЖИН! Ешь и Худей!
https://youtu.be/INtfM0m3IJw

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