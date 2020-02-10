Published on Feb 10, 2020

#ужин #правильноепитание #ватрушки

Вкусное мясное блюдо, которое оценит вся семья. Великолепные Мясные Ватрушки на ОБЕД или УЖИН! Ешь и Худей!



4 Легких Соуса до 100 Калорий! Вместо Майонеза! Вкусно, Быстро и Полезно! - https://www.youtube.com/watch?v=7-Pwy...

Рецепт домашнего майонеза - https://www.youtube.com/watch?v=BJUFX...



ИНГРЕДИЕНТЫ:



мясной фарш - 600 грамм;

болгарский перец - 1 шт;

томат, морковь, репчатый лук - 1 штука;

картофель - 2 штуки;

твердый сыр - 60 грамм;

приправы - 5 грамм;

соль по вкусу;

растительное масло - 1 ст ложка



205 ккал на 100 грамм!

Б-12,4 Ж-14 У-5,6



********************************************************************



На моем канале вы найдете множество вкусных, полезных и простых в приготовлении рецептов! Подпишись!

https://clck.ru/FmW8G





Так же, подписывайся на мой инстаграм, там много всего интересного и полезного!)

https://clck.ru/FvQzo



********************************************************************

Это БЛЮДО Оценила ВСЯ Семья! Великолепные Мясные Ватрушки на ОБЕД или УЖИН! Ешь и Худей!

https://youtu.be/INtfM0m3IJw