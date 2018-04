Alte Kameraden: Deutschland und die Nazis in der Ukraine (15.9.14)

Published on Sep 15, 2014

Alte deutsche und ukrainische Traditionen werden neu belebt.

Außerdem wie die ukrainischen Nazis am gewaltsamen Putsch

in Kiew beteiligt waren, ihre Rolle im Ukraine Krieg und wie die

deutsche Regierung und unsere gleichgeschalteten Medien dabei

mithelfen.

Immer noch wird behauptet, dass es keine Nazis in der Ukraine

gäbe, hier sind die Beweise!



Bei 10.43: Bei dem Folterer, mit der deutschen Panzerweste,

könnte es sich sogar um Oleh Ljaschko persönlich handeln.

Er ist Vorsitzender der rechtsextremen "Radikalen Partei" die

seit den Wahlen als fünf-stärkste Partei im Parlament in Kiew

sitzt. Ljaschko ist Mitbegründer der neonazistischen Kampf-

verbände Bataillon Asow und Bataillon Schachtar.

AI wirft ihm Verbrechen, Morde und Folterungen vor.

Ein ukrainischer Nazi mit deutscher Panzerweste...



Oleh Ljaschko bei wiki:

http://de.wikipedia.org/wiki/Oleh_Lja...



Weiterführende Infos zum Video gibt es auch noch in den Quellen.



Quellen:

http://www.nbcnews.com/storyline/ukra...

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitr...

http://www.tagesschau.de/ausland/ukra...

https://www.youtube.com/watch?feature...

http://de.wikipedia.org/wiki/Wewelsburg

https://www.youtube.com/watch?v=LusEQ...

https://www.youtube.com/watch?v=u7Z0i...

https://www.youtube.com/watch?v=2DstV...

http://sascha313.wordpress.com/2014/0...

http://de.wikipedia.org/wiki/Allukrai...

http://moyoatik.livejournal.com/10729...

http://www.google.de/imgres?imgurl=ht...

http://www.spiegel.de/politik/ausland...

http://info.kopp-verlag.de/hintergrue...

http://www.voltairenet.org/article183...

http://ingeb.org/Lieder/altekame.html

Definition für Genozid:

http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6l...



Übrigens, zum selber nachprüfen einfach Begriffe z.B. bei

Google eingeben. Denn da kommt dann einiges zusammen

und man kann mehrere Quellen vergleichen.



Übrige Bilder und Videos etc. von Privat oder im YT-Video

gekennzeichnet.



Musik von YT: Ride of the Valkyries



Alte Kameraden, eigene Coverversion, Musikkomposition

verwaltet von "CD Baby".



WICHTIG: Unser erster YT Kanal "Jürgen Birgit" wurde,

wie so viele vor ihm die sich kritisch mit dem Ukraine-

Konflikt auseinander gesetzt haben, geblockt.

Auch im Internet findet, wie in den Mainstream Medien,

eine Zensur statt! Mit Hilfe von vermeintlichem

Jugendschutz, Video-, Bild- und Ton-Urheberschutz

wird versucht Seiten, Kanäle und Videos zu sperren,

die sich mit der Ukraine-Krise befassen.



Daher ist es notwendig, dieses Video herunter zu laden,

auf die eigene Festplatte, um es gegebenenfalls wieder

hoch laden zu können. Oder es gleich zu kopieren und

anderweitig hoch zu laden.

Habe das Recht dazu, im Anhang des Videos,

freigegeben.



Achtung, mittlerweile tummeln sich bezahlte

NATO-Trolle auf unserem Kanal. Falls Sie sich

also über seltsame und abstruse Kommentare

wundern, wissen Sie jetzt warum. Es gilt: "Don't

feed the troll!" Wenn man nicht auf sie eingeht,

trollen sie sich von allein...