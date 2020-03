Corona-Krise: Handeln, bevor es zu spät ist | Bessere Zeiten – Wagenknechts Wochenschau #06

Published on Mar 13, 2020

Erschreckende Berichte erreichen uns derzeit aus Italien: Überbelegte Intensivstationen, es fehlen Beatmungsgeräte, das Klinikpersonal ist völlig überlastet, die Ärzte müssen furchtbare Entscheidungen treffen. Wir müssen jetzt alles dafür tun, solche Zustände in Deutschland zu verhindern.



Es ist möglich und dringlich, die Ansteckungsrate zu verlangsamen, um einen Kollaps im Gesundheitswesen zu verhindern. Keine Versammlungen, Home-Office, wo immer es geht, jeden unnötigen Kontakt vermeiden, Abstand halten ist angesagt. Ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen müssen besonders geschützt werden. Ihnen und allen Pflegekräften, Ärzten, Rettungshelfern usw. gehört jetzt unsere Unterstützung und Solidarität.

Der Schutz von Menschenleben muss Vorrang haben vor ökonomischen Erwägungen. Deshalb muss die Politik ein starkes Versprechen geben, dass niemand um seinen Lohn oder gar seine Existenz fürchten muss, wenn es zum “Shutdown” kommt, wenn Lieferketten unterbrochen werden, Reisen, Termine und Veranstaltungen ausfallen.



Gesundheit, Sicherheit und Besonnenheit - das wünsche ich Euch und Euren Lieben in dieser Zeit.



**Quellen und weiterführende Links:**



Tagesschau / NDR: Intransparente Medikamenten-Produktion – Die Täuschung in der Packungsbeilage

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/...



@NachDenkSeiten: In Italien hat die „Erkrankung, die verläuft wie ein Schnupfen“ (Zitat des Leiters des Frankfurter Gesundheitsamtes) das Gesundheitssystem an den Rand des Chaos geführt. Und dies ist nur der Beginn. Was wir heute in Italien beobachten, wird mit zwei, drei Wochen Verzögerung auch in Deutschland zu beobachten sein. Dennoch lautet die Devise von Bund und Ländern „Augen zu und durch“. Wertvolle Zeit wurde und wird vertrödelt.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59185



Heise.de: Wie gut Deutschland darauf vorbereitet ist, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel. In Deutschland kommen auf 100.000 Einwohner rund 30 Intensivbetten. Wenn sich nun 50% der Bevölkerung mit Covid-19 infizieren und die Krankheit in zwei Prozent aller Fälle kritisch verläuft, würden 1.000 Patienten um diese 30 Betten konkurrieren und man darf hier auch nicht vergessen, dass diese Betten zur Zeit zu 80% belegt sind. Von 30 Betten stehen de facto also nur sechs sofort zur Verfügung. Diese Zahlen mögen technisch oder gar abstrakt wirken. Aber letztlich ist dies die Kernfrage, die letztlich den Unterschied machen wird, wie schwer Covid-19 Deutschland treffen wird und wie hoch die Zahl der Opfer sein wird.

https://www.heise.de/tp/features/Coro...



NDR: Der Mangel an Medikamenten weitet sich aus. Inzwischen sind fast alle Produktgruppen von Lieferengpässen betroffen.

https://www.ndr.de/fernsehen/sendunge...



FAZ: Ärzte in Mailand - „Ich grüße Sie aus der Hölle“

https://www.faz.net/aktuell/gesellsch...



Deutsche Welle: Drohende Medikamentenengpässe durch das Coronavirus:

https://www.dw.com/de/deutschland-cor...



Einschätzungen und Maßnahmen-Empfehlungen beim Robert-Koch-Institut:

https://www.rki.de



Jede/r kann etwas tun, um die Verbreitung zu verlangsamen, auch so lange offizielle Stellen so zögerlich bleiben:

https://staythefuckhome.com/de/



