BİNALİ YILDIRIM DİYARBAKIR'DA NEDEN PKK DEMEK YERİNE PEKEKE DEDİ?

Published on Jun 22, 2019

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın konuğu olan Binali Yıldırım'dan Kürtler'le ilgili bomba açıklamalar...

Neden Kürdistan dedi?

Neden PKK değil de PEKEKE dedi?

Abdullah Öcalan'ın mektubu ile ilgili ne söyledi?

Kürtleri nasıl ikna edecek?

Pervin Buldan Abdullah Öcalan'ın mektubundan sonra nasıl bir açıklama yaptı? Sezai Temelli'nin mektup sonrasında son dakika açıklaması... Selahattin Demirtaş'ın bomba haberi... Osman Öcalan'ın trt'deki açıklamaları... Anadolu Ajansı'nın güncel haberleri...

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