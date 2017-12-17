[AB Karaoke] Румба - Земфира - Рамазанова З.

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[AB Karaoke] Румба - Слова: Рамазанова З. Земфира
[Lyric]
* * * Зашаманило в четверг
но я же честная правда
И отнять
тебя у всех
Но знаю точно
так не надо
Дверь открыла
воздух слепленный
Морозом
осчастливит
Набирала
твои цифры
Бесполезно
все напрасно
Эти сутки промежутки
для меня же невозможны
Ради шутки
поцелуй меня
В висок
но осторожно
Угадай меня
но знай
Что на дорогах
будет скользко
Я же в кольцах
и с понтами
И на левой
три мозоли
Беда с тобою
со мною
С дорогами
с небом
И снегом
с желанием
И в тумбочке ОМ
румба
Румба
румба
Голяком
и сплошняком
Да по венам я пустила
свое чувство
Обнаглела пожалела
бы себя
Как любила же
тебя
Рисовали воздух крылья
обдавали снежной пылью
Отыскали же сомненья
и опять меня ловили
Удиви меня
звонками
Поздней ночью
не в квартиру
Я не сплю я все услышу
даже если не захочешь
Эти сутки промежутки
для меня же невозможны
Ради шутки
поцелуй меня
В висок
но осторожно
Угадай меня
но знай
Что на дорогах
будет скользко
Я же в кольцах
и с понтами
И на левой
три мозоли
Беда с тобою
со мною
С дорогами
с небом
И снегом
с желанием
И в тумбочке ОМ
румба
Румба
румба
Голяком
и сплошняком
Да по венам я пустила
свое чувство
Обнаглела пожалела
бы себя
Как любила же
тебя
AB Karaoke Визбор Ю: https://www.youtube.com/playlist?list...
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