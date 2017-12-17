[AB Karaoke] Румба - Земфира - Рамазанова З.

Published on Dec 17, 2017

[AB Karaoke] Румба - Слова: Рамазанова З. Земфира

[Lyric]

* * * Зашаманило в четверг

но я же честная правда

И отнять

тебя у всех

Но знаю точно

так не надо

Дверь открыла

воздух слепленный

Морозом

осчастливит

Набирала

твои цифры

Бесполезно

все напрасно

Эти сутки промежутки

для меня же невозможны

Ради шутки

поцелуй меня

В висок

но осторожно

Угадай меня

но знай

Что на дорогах

будет скользко

Я же в кольцах

и с понтами

И на левой

три мозоли

Беда с тобою

со мною

С дорогами

с небом

И снегом

с желанием

И в тумбочке ОМ

румба

Румба

румба

Голяком

и сплошняком

Да по венам я пустила

свое чувство

Обнаглела пожалела

бы себя

Как любила же

тебя

Рисовали воздух крылья

обдавали снежной пылью

Отыскали же сомненья

и опять меня ловили

Удиви меня

звонками

Поздней ночью

не в квартиру

Я не сплю я все услышу

даже если не захочешь

Эти сутки промежутки

для меня же невозможны

Ради шутки

поцелуй меня

В висок

но осторожно

Угадай меня

но знай

Что на дорогах

будет скользко

Я же в кольцах

и с понтами

И на левой

три мозоли

Беда с тобою

со мною

С дорогами

с небом

И снегом

с желанием

И в тумбочке ОМ

румба

Румба

румба

Голяком

и сплошняком

Да по венам я пустила

свое чувство

Обнаглела пожалела

бы себя

Как любила же

тебя









AB Karaoke Визбор Ю: https://www.youtube.com/playlist?list...