#ChinaService #Сервисныйцентр #XiaomiHumidifier

Обзор увлажнителя воздуха Xiaomi MiJia - взгляд изнутри. Даёшь бой коронавирусу🦠 | China-Service

China - Service
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Published on Apr 10, 2020

В свете всемирного коронавирусного карантина, любые средства, способные защитить от смертельного COVID19 имеют огромный спрос. В данном ролике мы решили показать тебе свой "взгляд изнутри" на умный увлажнитель воздуха Xiaomi MiJia SCK0A45. Ведь именно достаточная влажность в помещении поднимает местный иммунитет, тем самым защищая наш организм. Если ты собрался приобрести увлажнитель и не знаешь, на чем остановить свой выбор - смотри ролик до конца, возможно именно этот смарт девайс тебя заинтересует.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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#ChinaService #Сервисныйцентр #XiaomiHumidifier

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