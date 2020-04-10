Обзор увлажнителя воздуха Xiaomi MiJia - взгляд изнутри. Даёшь бой коронавирусу🦠 | China-Service

Published on Apr 10, 2020

В свете всемирного коронавирусного карантина, любые средства, способные защитить от смертельного COVID19 имеют огромный спрос. В данном ролике мы решили показать тебе свой "взгляд изнутри" на умный увлажнитель воздуха Xiaomi MiJia SCK0A45. Ведь именно достаточная влажность в помещении поднимает местный иммунитет, тем самым защищая наш организм. Если ты собрался приобрести увлажнитель и не знаешь, на чем остановить свой выбор - смотри ролик до конца, возможно именно этот смарт девайс тебя заинтересует.

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