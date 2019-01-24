#Heartwood #Хартвуд #фрезер

Самодельный фрезерный стол. Фрезерные работы по дереву и металлу.1 часть

HeARTwood
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Published on Jan 24, 2019

Фрезерный стол - это самый универсальный станок. В него устанавливается ручной фрезер. Для этого нужна фрезерная пластина и фрезерный лифт (он у меня готовый под фрезер Макита 3612C).
Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=Wkom8...
Для столешницы использована фанера толщиной 15 мм в 2 слоя и гетинакс толщиной 2 мм. Склеены они на клей ПУР. В столешницу врезаны Т-треки, в которые устанавливаются прижимные гребенки и ползун. Один Т-трек комбинированный, два других одиночные, на них устанавливается параллельный упор.
Столешница установлена на циркулярную пилу и является расширителем рабочей поверхности. В итоге получается универсальный станок.
Мой первый фрезерный стол https://www.youtube.com/watch?v=lJs9p...
Фрезерный циркуль с микроподстройкой 1 часть https://www.youtube.com/watch?v=lIQN2...
2 часть https://www.youtube.com/watch?v=vJNAg...
Фрезерный лифт https://www.youtube.com/watch?v=ob7MG...
Стойка Sparky SP 43 https://www.youtube.com/watch?v=lIU7T...
Глеб Стерхов https://vk.com/st.gleb
Плейлист Глеба Стерхова по фрезерным лифтам https://www.youtube.com/playlist?list...
Алюминиевый профиль от компании ZENON.
Белая доска для маркеров https://www.youtube.com/watch?v=Ofi4S...

#Heartwood #Хартвуд #фрезер #фрезерный_стол #фрезерный_лифт #фреза #станок #фрезерование #деревообработка #столярка #фрезерная_пластина #электроинструмент #DIY
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