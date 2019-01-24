Самодельный фрезерный стол. Фрезерные работы по дереву и металлу.1 часть

Published on Jan 24, 2019

Фрезерный стол - это самый универсальный станок. В него устанавливается ручной фрезер. Для этого нужна фрезерная пластина и фрезерный лифт (он у меня готовый под фрезер Макита 3612C).

Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=Wkom8...

Для столешницы использована фанера толщиной 15 мм в 2 слоя и гетинакс толщиной 2 мм. Склеены они на клей ПУР. В столешницу врезаны Т-треки, в которые устанавливаются прижимные гребенки и ползун. Один Т-трек комбинированный, два других одиночные, на них устанавливается параллельный упор.

Столешница установлена на циркулярную пилу и является расширителем рабочей поверхности. В итоге получается универсальный станок.

Мой первый фрезерный стол https://www.youtube.com/watch?v=lJs9p...

Фрезерный циркуль с микроподстройкой 1 часть https://www.youtube.com/watch?v=lIQN2...

2 часть https://www.youtube.com/watch?v=vJNAg...

Фрезерный лифт https://www.youtube.com/watch?v=ob7MG...

Стойка Sparky SP 43 https://www.youtube.com/watch?v=lIU7T...

Глеб Стерхов https://vk.com/st.gleb

Плейлист Глеба Стерхова по фрезерным лифтам https://www.youtube.com/playlist?list...

Алюминиевый профиль от компании ZENON.

Белая доска для маркеров https://www.youtube.com/watch?v=Ofi4S...



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