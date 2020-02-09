Карпаччо.

Худеем с удовольствием!
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Published on Feb 9, 2020

Одно из самых любимых и простых рецептов.Вяленое куриное филе. Для посола я использую нитритную соль (покупала в интернет магазине). Можно использовать и обычную соль, но нитритная, во первых, придает плотную структуру мясу и красивый цвет, во вторых, вкус и запах, и, в третьих, такое мясо лучше хранится и его можно со спокойной душой вкушать, не боясь никакой заразы :). Если использовать обычную соль, то цвет мяса будет очень светлым, но все равно вкусно. Итак:
1 кг куриного филе
1,5-2 ст.л. нитритной соли
0,5-1 ст.л. черного молотого перца
0,5-1 ст.л. паприки
немного красного жгучего перца (по желанию, кто любит остренькое)

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