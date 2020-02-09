Published on Feb 9, 2020

Одно из самых любимых и простых рецептов.Вяленое куриное филе. Для посола я использую нитритную соль (покупала в интернет магазине). Можно использовать и обычную соль, но нитритная, во первых, придает плотную структуру мясу и красивый цвет, во вторых, вкус и запах, и, в третьих, такое мясо лучше хранится и его можно со спокойной душой вкушать, не боясь никакой заразы :). Если использовать обычную соль, то цвет мяса будет очень светлым, но все равно вкусно. Итак:

1 кг куриного филе

1,5-2 ст.л. нитритной соли

0,5-1 ст.л. черного молотого перца

0,5-1 ст.л. паприки

немного красного жгучего перца (по желанию, кто любит остренькое)