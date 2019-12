Published on Jan 16, 2018

Салат "Малахитовый Браслет" / Kiwi Salad Recipe / Салат с Киви / Праздничный Салат

В этом видео я с вами хочу поделится рецептом оригинального салата, который называется "Малахитовый браслет". Салат получается

очень красивым и сочным. На первый взгляд покажется необычное сочетание всех ингредиентов, но поверьте мне салатик получается очень вкусным.

Такой салат будет чудесным украшением любого праздничного стола.

Приятного аппетита!!!



Ингредиенты:

- 2 отварных куриных филе;

- 5 вареных вкрутую яиц;

- 2 киви;

- 1 яблоко;

- 150 г. моркови по - корейски;

- 150 г. сыра;

- 2 зубчика чеснока;

- майонез по вкусу;

- 1 ст. л. лимонного сока;

- соль по вкусу.

Для украшения:

- 4 - 5 киви.

In this video, I want to share with you a recipe for the original salad, which is called the "Malachite bracelet". Salad is obtained

very beautiful and juicy. At first glance, an unusual combination of all the ingredients seems, but trust me the salad turns out very tasty.

Such a salad will be a wonderful decoration of any festive table.

Bon Appetit!!!



Ingredients:

- 2 boiled chicken fillets;

- 5 boiled hard-boiled eggs;

- 2 kiwis;

- 1 apple;

- 150 g of carrots in Korean;

- 150 g of cheese;

- 2 cloves garlic;

- mayonnaise to taste;

- 1 tbsp. l. lemon juice;

- salt to taste.

For decoration:

- 4 - 5 kiwi fruit.



