Wikipedia-Autor Feliks leugnet Themenschwerpunkte Israel und Naher Osten |#12 Wikihausen

Published on Oct 2, 2018

Groteske postfaktische Inhalte aus der Wikipedia präsentiert von Dirk Pohlmann und Markus Fiedler

Geschichten aus Wikihausen, Folge Nr. 12

Feliks (enttarnt als Jörg Egerer bzw. Jörg Grünewald aus München) bestreitet, in der Wikipedia die Hauptthemen "Naher Osten und Israel" zu haben.



Wir haben uns mit wikipediaeigenen Statistikwerkzeugen die Bearbeitungen von Herrn Günewald in der Wikipedia angesehen und genau unter die Lupe genommen und kommen zu ganz anderen Ergebnissen.



Hier stellt sich die Frage: Macht Herr Grünewald bewusst falsche Aussagen oder hat er einfach nur eine gänzlich andere Wahrnehmung seiner Handlungen?



Haben Sie den Film "die dunkle Seite der Wikipedia" gesehen? Wissen Sie davon, dass in der Wikipedia etwas nicht stimmt?



Die Wikipedia ist nicht nur das, was sie zu sein scheint. Es ist mehr als ein Lexikon. Es ist auch ein Scheinlexikon. Eine kleine aber effektive Meinungsmanipulationsmaschine. In gewissen Bereichen wird das Lexikon zum Pseudolexikon und wird in diesen Sparten schon seit Jahren von einer kleinen Gruppe, bestehend aus ca. 200 Personen, dominiert. Das einzig verbliebene Etwas, das so aussieht wie ein Nachschlagewerk, befindet sich in der Hand von Dogmatikern und Leuten, die rund um die Uhr in die Wikipedia schreiben, aber keine Qualifikation auf den Gebieten haben, über die sie schreiben.



Ihnen ist in der Wikipedia noch nichts aufgefallen? Dann kann es sein, dass Sie bisher nur Artikel gelesen haben, in denen es um Naturwissenschaften und Technik und nicht um Geld, Weltanschauungen, Politik und Geostrategien ging.



Wir beleuchten in jeder Folge einen Artikel von den dunklen Seiten der Wikipedia und zeigen auf, was dort nicht stimmt. Folgen Sie mit uns in die Abgründe einer Meinungsmanipulationsmaschine.



Links:

"Die dunkle Seite der Wikipedia"

https://youtu.be/wHfiCX_YdgA



"Zensur - die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien"

https://youtu.be/HH-Ym-an2xw



Skipte und Zusatzinformationen zu den Filmen:

http://www.terzmagazin.de



