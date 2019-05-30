Er ya da geç Filistin'e döneceğiz

Published on May 30, 2019

İstanbul’da yaşayan Filistinli Alzubaide ailesi Ramazan ayında memleket hasretini derinden hissediyor. Uzun yıllardır Türkiye’de bulunan aile kendi kültür ve gelenekleri ile işgal altındaki topraklarını geri alma konusundaki duruşlarını gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba sarf ediyor.



Üç çocuk annesi olan Hind Abu Rmeallah, Ramazan ayında ibadetle meşgul olmayı, oruç ayının manevi huzur iklimini yaşamayı arzu etmelerine ragmen İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını bu mübarek ayda arttırması sebebiyle Ramazan ayı girince Filistin’deki akrabaları için daha çok endişe etmeye başladıklarını ifade ediyor.



Abu Rmeallah, çocuklarını Filistin kültürünü ve Filistin mutfağıyla buluşturmak için Ramazan ayında büyük bir gayret gösteriyor. Filistin mutfağının vazgeçilmez tatlarından Mensef’in bütün aile ve akrabaları aynı sofrada buluşturduğunu söyleyen Abu Rmeallah, çocuklarına Filistin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, Filistin’deki hayatı ne kadar tanırlarsa vatan sevgisinin de o kadar kuvvetli olacağının altını çizdi.



Filistin’e olan özlemini anlatırken kendisinin Suudi Arabistan’da doğduğunu söyleyen Betül Alzubaide, abisinin Ürdün’de, kardeşinin ise Türkiye’de doğduğunu belirtti. Alzubaide, üç kardeşin de Filistin’den uzak diyarlarda doğup büyümelerine ragmen Filistin’in düşlerini süsleyen en güzel yer olduğunu sözlerine ekledi.



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