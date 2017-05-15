"Личность не установлена". 1 серия

НТВ
7.74M
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Published on May 15, 2017

Майора московской полиции Одинцова направляют в провинциальный город для расследования гибели киллера Смирнова — фигуранта громкого заказного убийства. Смирнов был застрелен на стройке капитаном полиции Игорем Шегередой, давним сослуживцем Одинцова. Майор не афиширует факт знакомства, чтобы его не отстранили от дела. Игорь утверждает, что приехал на стройку за песком, заметил там Смирнова и погнался за ним, но потерял того из виду и вскоре услышал выстрел. На месте преступления Одинцов обнаруживает ключи, которые принадлежали киллеру, и отправляется обыскивать квартиру убитого…

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